Penafiel quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2020

Por Lusa | 19:49

Penafiel vai candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto em 2020 para assinalar, naquele ano, o 250.º aniversário da cidade, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente da câmara, Antonino Sousa.



"Achamos que é uma forma também de assinalar essa efeméride, essa data tão especial, valorizando todos aqueles que ao longo dos anos se têm dedicado ao desporto e têm tido sucesso nas mais diversas modalidades", comentou o autarca, em declarações à Lusa.



A candidatura foi apresentada numa sessão pública realizada no museu municipal, com a presença de Nuno Pedro Santos, presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES), e da antiga campeã olímpica Fernanda Ribeiro, natural e residente em Penafiel, apresentada como embaixadora da candidatura.



No final, o chefe do executivo insistiu na importância simbólica da candidatura, no contexto da efeméride que a cidade vai viver em 2020: "No ano em que comemoramos 250 anos de cidade, ficava-nos bem o estatuto de Cidade Europeia do Desporto".



Lembrando à Lusa o "fortíssimo" investimento que o município tem feito ao nível das infraestruturas desportivas, o autarca sublinhou que a candidatura anunciada esta quarta-feira constitui "uma forma de envolver, captar e inspirar mais concidadãos penafidelenses para a prática desportiva".



"Hoje temos condições que são excecionais, temos um número de equipamentos muito interessante em praticamente todo o nosso território municipal", disse, considerando que essa é uma mais-valia para a candidatura de Penafiel.



Recentemente, Penafiel inaugurou uma pista de tartan e um campo de futebol de 11 de relva sintética junto ao parque da cidade. Avançará também, em breve, a construção de mais três pavilhões desportivos e acentuar-se-á a política de requalificação das dezenas de equipamentos espalhados pelo concelho, foi revelado esta quarta-feira.



No município de Penafiel são praticadas cerca de duas dezenas de modalidades, envolvendo 70 clubes e mais de 2.000 atletas federados. Registam-se ainda 1.600 atletas em formação, num município que tem cerca de 80 equipamentos desportivos e que investe cerca de três milhões de euros por ano na área do desporto.



No dossier da candidatura, destaca-se também que o concelho é dos mais jovens do país, sendo também o berço de vários campeões nacionais em várias modalidades.



Antonino Sousa disse à Lusa ter consciência de que ser Cidade Europeia do Desporto é "um objetivo difícil de alcançar", recordando que, além de Penafiel, há mais duas cidades portuguesa na corrida.



O presidente o ACES Portugal explicou que Penafiel já ultrapassou com sucesso várias etapas da candidatura. O próximo desafio, explicou, será a visita de uma delegação europeia para conhecer as condições do concelho, o que também acontecerá com Anadia e Odivelas, que também apresentaram suas candidaturas.



O anúncio da cidade vencedora, prometeu, será feito em janeiro de 2019, quando arrancar a Cidade Europeia do Desporto naquele ano, a realizar em Portimão.



Antonino Sousa prometeu esta quarta-feira que, independentemente de a candidatura de Penafiel sair ou não vencedora, "o esforço do município vai continuar", não só no plano das infraestruturas, mas também ao nível das políticas que promovam a prática desportiva, em articulação com as coletividades do concelho.



Referiu, a propósito, que é feita pela câmara, ao nível dos apoios, "uma discriminação positiva" das associações que têm mais mulheres e mais jovens a praticar as várias modalidades.



"Temos feito um esforço muito significativo na mobilização dos nossos concidadãos para a prática desportiva", reforçou, insistindo que se a candidatura sair vencedora "dará mais visibilidade ao território e potenciará mais eventos de dimensão nacional e internacional".



"Se esta candidatura tiver sucesso, se viermos a acolher eventos de dimensão nacional e internacional que justifiquem outros investimentos, com certeza que essa circunstância deve ser devidamente avaliada", prometeu.