Casal espanhol está instalado numa vila privada que custa cerca de oito mil euros por noite.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Penélope Cruz e Javier Bardem escolheram o nosso país para passar férias. O casal de atores espanhóis escolheu o luxuoso resort Vila Vita Parc, em Armação de Pera, para uns dias de descanso, mas com todas as mordomias a que só as grandes estrelas de Hollywood estão habituadas.

