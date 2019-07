Pensões da CGA recalculadas terão aumento médio de 100 euros - Ministério

O aumento médio no valor das pensões dos 2.237 pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA), que viram as suas pensões recalculadas após decisão do Tribunal Constitucional, ronda 100 euros, disse à Lusa fonte do Ministério do Trabalho.

"O pagamento das pensões com os respetivos retroativos ocorrerá no dia 19 de agosto" e "o aumento médio no valor das pensões ronda os 100 euros", indicou fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em causa estão 2.237 pensões da CGA que foram recalculadas, após uma decisão do Tribunal Constitucional publicada em abril que implicou a revisão das reformas deferidas desde 2013.