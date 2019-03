Pentágono autoriza mil milhões de dólares para construção de muro na fronteira com México

Por Lusa | 04:08

O secretário da Defesa interino norte-americano, Patrick Shanahan, anunciou na segunda-feira o desbloqueio de mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Shanahan "autorizou o comandante do Corpo de Engenheiros do Exército a começar a projetar e executar até 1 bilhão de dólares de apoio ao departamento de Segurança Interna, à Alfândega e à Patrulha de Fronteira", segundo um comunicado do Pentágono.

O departamento de Segurança Interna pediu ao Pentágono a construção de 92 quilómetros de um muro de 5,5 metros de altura, a construção de uma estrada paralela e a iluminação da linha de fronteira.