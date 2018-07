Para comemorar, central colocou os dois polegares na boca. Angeli e Emily são a grande inspiração do jogador português.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Depois de ter feito o golo do empate de Portugal, no jogo de sábado frente ao Uruguai, Pepe festejou de forma especial.O central correu para uma das câmaras no relvado e colocou os dois polegares na boca, um festejo recorrente nos jogadores de futebol para agradecerem à família.