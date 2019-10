Pequeno exército de voluntários enfrenta desastre ambiental nas praias de Pernambuco

Ao longe passam por comuns banhistas, mas um segundo olhar revela um pequeno exército de voluntários que catam partículas de óleo que deixaram um rasto negro nas areias de várias praias do Nordeste brasileiro.

Desde setembro que moradores e empresários da zona vinham alertando as autoridades para o surgimento de pequenos vestígios de óleo nas praias e, depois de mais de um mês de ameaças, a maré negra de petróleo, de origem ainda indeterminada, atingiu este fim de semana em força as praias do litoral sul do estado de Pernambuco.

O óleo chegou quinta-feira à Praia de Carneiros, no distrito de Tamandaré, tendo seguido depois para a zona de Maracaípe e para as praias de Cupe e Muro Alto, vizinhas da famosa praia de Porto de Galinhas, no distrito de Ipojuca.