Pequim acusa EUA de "semearem a discórdia" entre China e sudeste asiático

Pequim acusou hoje Washington de "semear a discórdia" entre China e países do Sudeste Asiático, depois de um membro da administração norte-americana denunciar o regime comunista por "intimidação" em disputas territoriais no Mar do Sul.

"Os Estados Unidos não são diretamente afetados na questão do Mar do Sul da China, devem respeitar os esforços dos países da região na busca pela paz e estabilidade", disse o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang.

O porta-voz exigiu que Washington "pare de alimentar problemas na região e fazer declarações irresponsáveis".