Pequim retalia imediatamente taxas alfandegárias dos EUA

Por Lusa | 09:30

Pequim anunciou hoje que adotou "imediatamente" medidas de retaliação contra importações oriundas dos Estados Unidos, após a entrada em vigor naquele país de taxas alfandegárias sobre um total de 34.000 milhões de dólares de bens importados da China.

O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang anunciou a imposição de medidas numa conferência de imprensa, em Pequim, mas sem detalhar quais serão os produtos ou valores envolvidos.

Em abril, Pequim anunciou que retaliaria as medidas de Washington ao punir as exportações dos EUA no mesmo valor, suscitando receios de uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo.