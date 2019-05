Percentagem de incêndios causados por artigos pirotécnicos "é muito reduzida"

A percentagem de incêndios florestais associados ao uso de artigos pirotécnicos "é muito reduzida", conclui um estudo realizado pela Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da Universidade de Coimbra.

No estudo apresentado hoje em Lisboa, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que teve como base de análise os incêndios no período entre 2003 e 2018, as conclusões revelam que a percentagem de incêndios florestais associados ao uso de artigos pirotécnicos "é muito reduzida, bem como a área ardida resultante de incêndios florestais por eles [artigos pirotécnicos] causados".

O estudo para testar a perigosidade dos engenhos pirotécnicos foi solicitado pelas três associações do setor, que agregam 40 empresas licenciadas, à Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), que integra o Centro de Estudos de Fogos Florestais.