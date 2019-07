Pereira Coutinho passa a deter 95% da SAG com OPA

João Pereira Coutinho passou a deter 95,05% da SAG na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa, da qual que já detinha 88,8610% dos direitos de voto, informou esta segunda-feira a bolsa de Lisboa em comunicado.

O empresário tinha lançado a operação com a contrapartida de 0,0615 euros por ação e com a condição de obter 90% do capital da sociedade. A empresa deverá ser retirada de bolsa.

A OPA de João Pereira Coutinho à SAG foi anunciada no passado dia 30 de abril no âmbito da venda da SIVA (que comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Skoda em Portugal) à Porsche Holdings (sociedade pertencente ao Grupo VW), pelo montante simbólico de um euro, um processo que deverá estar concluído até 30 de setembro deste ano e que pressupõe a saída da SAG do setor automóvel.