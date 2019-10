Perito revela que arma que investigação diz que matou Luís Grilo foi adulterada

O perito que examinou a arma que, segundo o Ministério Público, António Joaquim usou para matar o triatleta Luís Grilo revelou hoje em tribunal que o revólver foi adulterado, não conseguindo garantir se essa foi a arma do crime.

O especialista explicou ao Tribunal de Loures que a arma, registada em nome do arguido António Joaquim, por fora estava "intacta e em bom estado de conservação", mas que o cano foi alvo de um "ataque químico", muito provavelmente com recurso a "lixivia forte", e também sofreu "um ataque mecânico", possivelmente com uma chave de fendas.

O perito do Laboratório da Polícia Cientifica da Polícia Judiciária (PJ) referiu que, no seu entender, o objetivo da manipulação, que levou a que todo cano da arma ficasse com oxidação e que, nos testes realizados posteriormente na carreira de tiro, os projéteis saíssem com "rasgões", seria o de "evitar a identificação e a comparação de projéteis", pois alteraram a matriz do cano.