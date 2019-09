Peritos das Nações Unidas revelam hoje efeito das alterações climáticas no gelo e oceanos

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) apresenta hoje um relatório centrado nos efeitos das alterações climáticas nos oceanos e nas massas de gelo permanente da Terra.

O documento compila o trabalho de mais de 100 cientistas de 30 países e revela o estado da arte na avaliação das perdas de gelo e na subida do nível dos oceanos em ecossistemas oceânicos, costeiros, polares e montanhosos, bem como nas comunidades humanas que deles dependem, que excedem mil milhões de pessoas.

O relatório será apresentado esta manhã numa conferência de imprensa no Museu Oceanográfico do Mónaco por vários cientistas do painel, entres os quais o presidente, o coreano Hoesung Lee.