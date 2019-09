Personagens literárias favoritas de Alberto Manguel voltam a livro em "Monstros Fabulosos"

O escritor e bibliófilo argentino Alberto Manguel recuperou as personagens imaginárias que conheceu nas suas leituras de infância e apresenta-as aos leitores, num livro que o próprio ilustrou e que chega às livrarias portuguesas na próxima sexta-feira.

"Monstros Fabulosos", editado pela Tinta-da-China, com o subtítulo "Drácula, Alice, Super-Homem e outros amigos literários", é ilustrado pelo próprio autor que, com erudição e humor, apresenta mais de 30 das suas personagens literárias favoritas.

É o caso do Jim de Huckleberry Finn, do monstro de Frankenstein, da Capuchinho Vermelho, da inteligente Phoebe de "À Espera no Centeio" e até do português Mandarim, de Eça de Queirós.