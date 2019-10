Perto de 50 mortos em 48 horas de manifestações e violência no Iraque

Pelo menos sete iraquianos foram mortos hoje em confrontos com as forças de segurança em Bagdad e no sul do Iraque, quando milhares participavam em protestos contra o governo, indicaram as autoridades.

Na sexta-feira, tinham morrido 42 pessoas na sequência dos protestos no sul do Iraque, o que faz com que 49 pessoas tenham sido mortas nas últimas 48 horas em manifestações que exigem "a queda do regime" e em ataques contra sedes de partidos, instalações de dirigentes e de grupo armados.

A contestação decorreu até agora em duas fases. A primeira entre 1 e 6 de outubro provocou, segundo números oficiais, 157 mortos, quase todos manifestantes.