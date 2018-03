Pescadores do norte de Moçambique temem que reassentamento os afaste do mar

Por Lusa | 09:22

Uma comunidade de 100 famílias que vive do mar no norte de Moçambique corre o risco de ter de levar os barcos com o resto da mobília para uma nova casa, longe da costa.

O alerta é lançado por organizações da sociedade civil: Milamba é um pormenor por acautelar, num processo de deslocação de 1500 pessoas que até tem sido avaliado de forma positiva.

O reassentamento da população que vive na área de sete mil hectares da península de Afungi, em Palma, província de Cabo Delgado, está em marcha desde novembro.