Peseiro afasta contestação ao lembrar que Sporting está em todas as frentes

Por Lusa | 15:31

O treinador do Sporting recordou hoje que os 'leões' estão em condições de vencer todas as competições que disputam, pedindo tolerância e apoio aos adeptos, após a derrota (1-0) para a Liga Europa de futebol, frente ao Arsenal.

"Sabemos que estamos em todas as competições com condições para vencer, com jogadores que têm mostrado união e vontade de vencer. A estabilidade agora é maior e estamos em todas as frentes com mérito", sublinhou José Peseiro, em conferência de imprensa.

Na antevisão à receção ao Boavista, no domingo, a contar para a oitava jornada da I Liga, o técnico alertou para a "responsabilidade de vencer" o atual 12.º classificado da competição, um jogo que poderá ficar marcado pelo regresso de Bas Dost.