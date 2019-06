Pestana Hotel Group interpõe providência cautelar contra dragagens em Setúbal

O Grupo Pestana anunciou hoje que interpôs uma providência cautelar no Tribunal de Loulé a requerer a suspensão imediata do Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM) concedido à empresa Mota-Engil para dragagens no estuário do Sado.

A APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, questionada pela agência Lusa sobre a referida providência cautelar, promete contestá-la e reafirma que o projeto das dragagens foi objeto de Estudo de Impacte Ambiental e de consulta pública no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental

Por isso, sublinha, o projeto recebeu a devida Declaração de Impacte Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).