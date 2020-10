PEV considera que orçamento "está longe de responder aos problemas"

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) considerou esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2021 "está muito longe de responder aos problemas do país" e reservou para mais tarde a decisão sobre o sentido de voto no parlamento.

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, o deputado José Luís Ferreira afirmou que, nos próximos dias, após uma análise mais profunda ao orçamento, a "direção do partido tomará uma decisão" quanto a um sentido de voto na generalidade.

"Deixamos tudo em aberto nesta fase. Fica nas mãos da direção do PEV que, depois de fazer uma análise mais detalhada e de fazer uma discussão, tomará uma posição sobre o sentido de voto", disse.

Apesar de reconhecer que o executivo de António Costa "acolheu algumas das poucas propostas que o PEV fez chegar ao Governo", o deputado dos Verdes considerou que o OE2021 "está muito longe de responder aos problemas dos portugueses e do país", face à pandemia de covid-19, mas também quanto à situação social e ambiental.

José Luís Ferreira afirmou que foram aceites, pelo executivo, as propostas do PEV de as entidades ligadas a offshore "ficarem excluídas de quaisquer apoios públicos", a par do plano para a a remoção de amianto de edifícios públicos.

Parcialmente aceites foram ainda, afirmou, as ideias da prestação de apoio social, que os Verdes queriam que se aplicasse 12 meses e não seis meses como propõe o Governo, e de um plano ferroviário que o partido queria que tivesse já medidas concretas em 2021 e não apenas a sua elaboração.

Totalmente excluídas foram as propostas de criar apoios para a plantação de espécies autóctones", "sujeitar a exploração do lítio a uma avaliação ambiental estratégica", um reforço de meios para a conservação da natureza.

José Luís Ferreira alertou que o Governo "aparentemente" deixou cair o apoio criado para os sócios-gerentes das micro, pequenas e médias empresas afetadas pelos efeitos da pandemia, e que esse é uma falha que preocupa os Verdes.

O OE2021 tem votação na generalidade marcada para o dia 28 de outubro e votação final global um mês depois, em 26 de novembro, na Assembleia da República, mas ainda não está garantida uma maioria suficiente para o aprovar.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue na segunda-feira no parlamento, o Governo prevê para este ano uma recessão de 8,5% e que a economia cresça 5,4% em 2021 e 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".

Segundo a proposta de Orçamento, também será em 2022 que Portugal voltará a cumprir as regras impostas por Bruxelas relativas ao défice orçamental, que deverá atingir 7,3% do PIB em 2020, 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022.

O Governo estima que o rácio da dívida pública registe uma melhoria em 2021, passando a representar 130,9% do PIB, depois de atingir os 134,8% em 2020.

Quanto ao desemprego, este ano deverá subir até uma taxa de 8,7%, descendo em 2021 para os 8,2%.