PGR angolana alerta para burlas em nome da justiça

Por Lusa | 19:27

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola alertou hoje para um aumento de casos em que suspeitos se apresentam como elementos da justiça e anunciam procedimentos criminais contra figuras do país.

A instituição "tomou conhecimento, por via de várias reclamações recebidas, da existência de uma rede de indivíduos não identificados que, aproveitando-se das circunstâncias do momento, atuam falsamente em nome da Procuradoria-Geral da República, através de telefonemas a individualidades, intitulando-se como funcionários da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, para anunciar a instauração de procedimento criminal", com casos de "tentativas de extorsão de valores", refere a PGR em comunicado.

No documento, a PGR pede o público "para não se deixar enganar por esses falsários e denunciá-los às autoridades".