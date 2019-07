PGR brasileira recorre da decisão que suspendeu investigações contra filho de Bolsonaro

A procuradora-geral da República brasileira (PGR), Raquel Dodge, recorreu na terça-feira de uma decisão que suspendeu investigações contra Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Esta suspensão tinha sido decidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que atendeu um pedido dos advogados de Flávio Bolsonaro na semana passada.

Flávio Bolsonaro estava sob investigação desde o início do ano, depois do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf) ter detetado transações suspeitas realizadas pelo filho de Bolsonaro e Fabrício Queiroz, um ex-assessor que trabalhou com o filho do Presidente brasileiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).