PGR do Brasil aponta político como mentor do homicídio de vereadora Marielle Franco - 'media'

A Procuradoria Geral da República do Brasil apontou o empresário e político Domingos Brazão mentor dos homicídios da vereadora e ativista Marielle Franco e do seu motorista, noticiou esta sexta-feira o portal de notícias UOL.

De acordo com documentos do Ministério Público, os procuradores enviaram o nome de Brazão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), o segundo tribunal hierárquico do país.

De acordo com um documento citado pelo UOL, Brazão, que até agora era testemunha no processo, foi o "arquiteto" do crime cometido sobre a vereadora e, "visando permanecer impune, planeava a divulgação de uma notícia falsa sobre os responsáveis pelo homicídio".