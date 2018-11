Pianista Andreas Staier regressa hoje a Carlos Seixas e Scarlatti na Casa da Música

Por Lusa | 15:49

O cravista alemão Andreas Staier atua hoje na Casa da Música, no Porto, ao lado da Orquestra Barroca, num concerto com obras de Carlos Seixas e Domenico Scarlatti que gravou no disco "À Portuguesa".

O programa que hoje regressa à Casa da Música passou no sábado pelas Noites de Queluz e será ainda repetido na terça-feira, no âmbito do festival "À Volta do Barroco", antes de nova récita na Konzerthaus, em Viena, no dia 09 deste mês.

Staier, artista associado em 2018 da Casa da Música, no Porto, e um dos principais nomes do cravo e pianoforte a nível global, assumiu também a direção musical da orquestra, durante a gravação do disco, que inclui obras do português Carlos Seixas (1704-1748), definido pelo cravista como "um grande compositor", colocando-o entre os mais importantes nomes da música no século XVIII.