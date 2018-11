PIB do Japão decresce 1,2% no terceiro trimestre devido a desastres naturais

Por Lusa | 03:57

O Governo japonês anunciou hoje que o Produto Interno Bruto decresceu 1,2% no terceiro trimestre do ano, em comparação com o período homólogo do ano passado, uma diminuição justificada pelos vários desastres naturais no país naquele período.

No terceiro trimestre do ano, a terceira economia mundial contraiu 0,3% em comparação com os meses de abril a junho do ano corrente, segundo dados divulgados pelo Governo nipónico.

A contração registada pela economia japonesa é a maior desde o quarto trimestre de 2015.