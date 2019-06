Piloto detido na Líbia que dizia ser português é veterano da Força Aérea dos EUA - jornal

O piloto detido na Líbia que afirmou ser português e que era acusado de agir como mercenário é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, noticiou na terça-feira o jornal Washington Post.

O diário norte-americano identificou o homem como sendo Jamie Sponaugle, um homem de 31 anos, do estado da Florida, que estaria a conduzir ataques contra as forças do Exército Nacional da Líbia (LNA, na sigla em inglês), quando foi capturado.

As autoridades norte-americanas deram conta de que Sponaugle foi já libertado e voou na terça-feira para a Arábia Saudita, onde se deve reunir com funcionários consulares dos EUA e passar por um exame médico e psiquiátrico.