Piloto português Rui Gonçalves anunciado na equipa oficial da Sherco

Rui Gonçalves foi hoje anunciado como o mais recente piloto da equipa oficial da Sherco para os rali-raides, tendo como objetivo participar no rali Dakar de todo-o-terreno de 2021 e 2022.

"Em 2020, vou fazer corridas de preparação para, em 2021 e 2022, participar no Dakar", confirmou o antigo vice-campeão mundial de motocrosse da classe MX2 à Agência Lusa.

Nas redes sociais, a Sherco anunciou a contratação do português com um "Benvindo Rui Gonçalves", anunciando que o piloto transmontano passa a integrar a equipa Sherco TVS Rally Factory Team, juntamente com o sul-africano Wade Young e o espanhol Mario Roman.