Presidente do FC Porto recorda a profissão com que sonhava quando era criança.

09:14

Discreto e pouco dado a conversas, Jorge Nuno Pinto da Costa chegou acompanhado pela filha, Joana, à Casa Ronald McDonald do Porto, que celebrou o seu quinto aniversário.Durante o discurso, o presidente do Futebol Clube do Porto recordou alguns sonhos da infância. "Quando tinha cinco anos queria ser sinaleiro", lembrou. O líder dos azuis-e-brancos recusou fazer quaisquer comentários aos jornalistas.