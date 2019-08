Pinto da Costa satisfeito com vitória do FC Porto sobre o Krasnodar

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse hoje que está satisfeito com a vitória dos 'dragões' em casa do Krasnodar (1-0), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

"Gostei do jogo e gostei de ganhar", atirou, em declarações à margem da partida da sétima etapa da 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, em Bragança, que pretende acompanhar no carro da equipa 'azul e branca'.

Depois de chegar "pelas 6:00 da manhã ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro" e deslocar-se até à cidade transmontana, para apoiar a W52-FC Porto, o dirigente portista não quis comentar a atualidade do futebol, mas manifestou-se "naturalmente" satisfeito pelo triunfo, assim como a liderança no ciclismo, com o espanhol Gustavo Veloso.