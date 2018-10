Pintor Guilherme Mampuya representa Angola na Expo Macau/2018 na cidade da Praia

Por Lusa | 09:30

O artista plástico angolano Guilherme Mampuya vai representar Angola na 10.ª Edição da Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa "Expo Macau/2018", que será inaugurada a 09 deste mês na cidade da Praia, em Cabo Verde.

No evento, organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Mampuya apresenta, dia 13, uma exposição individual de pintura intitulada "Somos Estrelas", na Galeria de Exposições da Avenida da Praia, retratando as 12 figuras do zodíaco, pintadas e compostas em 12 painéis em acrílico.

Segundo um comunicado da organização, Guilherme Mampuya vai aproveitar a atividade para promover o seu trabalho e trocar experiência com criadores chineses e dos países de falantes da língua portuguesa, nomeadamente Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil, Timor-Leste e Macau.