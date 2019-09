Pintora Paula Rego e Câmara de Cascais vão renovar acordo da Casa das Histórias

O acordo entre a pintora Paula Rego e a Câmara Municipal de Cascais (CMC) para a continuidade da atividade da Casa das Histórias, em Cascais, vai ser renovado por mais dez anos, revelou hoje à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com o presidente da Fundação D. Luis I, Salvato Teles de Menezes, o protocolo, que agora termina, "será renovado em termos praticamente idênticos, com alguns ajustes que vão permitir o aprofundamento da relação" entre as partes.

O acordo para a criação da Casa das Histórias Paula Rego, inaugurada em 2009 para acolher, divulgar e preservar a obra da artista plástica portuguesa, foi assinado entre Paula Rego e a CMC, tendo depois a Fundação D. Luis I ficado com a gestão do equipamento cultural.