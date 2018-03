Pintura "A Anunciação" de Álvaro Pires de Évora é hoje apresentada no Museu de Arte Antiga

Por Lusa | 06:10

A pintura "A Anunciação", do pintor do século XV Álvaro Pires de Évora, adquirida pelo Estado, num leilão, em Nova Iorque, vai ser hoje apresentada, às 12:30, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

A sessão de apresentação pública da obra, no MNAA, onde irá ficar em permanência, contará com o primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, segundo um comunicado do museu.

A pintura foi comprada por 350 mil dólares (280 mil euros), num leilão da Sotheby´s, em Nova Iorque, em fevereiro, com o apoio do Grupo dos Amigos do MNAA, e a aquisição visou "a valorização das coleções nacionais", como comentou, na altura, a tutela, recordando que o pintor, anterior a Nuno Gonçalves, ainda não tinha ali representação.