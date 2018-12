Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pizas como sobremesa no Ristorante Pizzeria S. Martino

Nutella com Pintarolas e frutos vermelhos são os sabores escolhidos.

O Ristorante Pizzeria S. Martino foi solicitado e, agora, decidiu avançar com a confecção de pizas doces nos seus estabelecimentos.



Tendo como mote a vitória do seu pizaiolo chef Pedro Almeida na categoria Pizza Dolce, no Campeonato Português de Pizza, em setembro, o ristorante concebeu sobremesas que, destaca a marca, "são de lamber os dedos e de chorar por mais."



Quanto aos sabores escolhidos, a opção recaiu na nutella com pintarolas e nos frutos vermelhos. Cada pizza tem 24 cm e custa cinco euros. Para já só estão disponíveis em Valadares, Francelos, Granja e Espinho.



Em Portugal desde 2004, a famiglia Mezzero cumpre o sonho de revolucionar a gastronomia com um conceito assente na tradição napolitana.



O nome da marca foi escolhido em homenagem ao santo Martino e ao patriarca Mezzero.



A primeira loja foi inaugurada no centro do Porto, logo seguiu-se uma expansão pelo Grande Porto, Algarve, Funchal, Espinho e, por fim, os restaurantes chegaram a Lisboa.