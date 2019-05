PJ apreende 255 quilos do alucinogénio "khat" no Aeroporto do Porto

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte) apreendeu 255 quilos de "khat", um forte estimulante alucinogénio similar à anfetamina, numa operação desenvolvida no Aeroporto do Porto, informou hoje fonte policial.

A apreensão, consumada em março e só agora revelada, foi, segundo comunicado da PJ/Norte, "a maior apreensão de sempre desta substância em Portugal".

Ainda de acordo com a polícia, a investigação do caso continua a desenvolver-se e levou já à detenção de duas pessoas, responsáveis em Portugal pela importação daquele produto, sendo a uma delas aplicada a prisão preventiva e à outra caução económica e apresentações semanais.