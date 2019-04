PJ da Guiné-Bissau apreende 36 toneladas de arroz em quinta do ministro da Agricultura

Por Lusa | 15:13

A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu na segunda-feira no âmbito da operação "Arroz do Povo" mais 36 toneladas de arroz numa quinta do ministro da Agricultura do país, disse hoje fonte daquela polícia de investigação criminal.

Segundo a mesma fonte, foram apreendidos 725 sacos de arroz num total de 36 toneladas na vila de Xalana, perto de Mansoa, que, segundo a PJ, é "propriedade do ministro da Agricultura", Nicolau dos Santos.

"Além de sacos de arroz, apreendemos alguns materiais agrícolas doados por parceiros da Guiné-Bissau", acrescentou a fonte da Polícia Judiciária guineense.