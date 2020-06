PJ desmantela rede de abastecimento de droga a Ponta Delgada

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de quatro alegados traficantes com o desmantelamento de "uma rede de tráfico de estupefacientes que durante mais de dois anos abasteceu a cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel", nos Açores.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a investigação desenrolou-se "em três fases distintas, operacionalizadas nos meses de fevereiro, maio e junho do corrente ano".

O comunicado refere que foram "apreendidos mais de seis quilogramas de pólen de haxixe e um veículo de alta cilindrada", no âmbito da primeira fase, que contou com a colaboração do Comando Territorial dos Açores da GNR.