PJ detém casal suspeito de roubos na Área Metropolitana de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um casal, de 27 e 34 anos, suspeito de pertencer a um grupo que cometeu vários crimes de roubo com arma de fogo, na Área Metropolitana de Lisboa.Em comunicado, a PJ refere que o casal foi detido na sequência de "diligências complementares realizadas no âmbito da operação denominada 'Good Girls'".No âmbito desta operação, tinham sido detidas, há duas semanas, seis pessoas (três homens e três mulheres), após a realização de buscas domiciliárias nos concelhos de Cascais e Loures, no distrito de Lisboa.A PJ explica que quando foi desenvolvida esta operação o casal estava no estrangeiro."Os ora detidos faziam parte de um grupo delituoso que, entre 2018 e a atualidade, na área de Lisboa, cometeram diversos assaltos violentos em estabelecimentos, residências e na via pública, apropriando-se de dinheiro e vários bens de valor", acrescenta a nota da PJ.Entretanto, os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.