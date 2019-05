PJ detém sete indivíduos por crimes de branqueamento e fraude fiscal e gestão danosa

A Polícia Judiciária deteve hoje sete indivíduos por alegados crimes de branqueamento, fraude fiscal qualificada, fraude na obtenção de subsídio e insolvência dolosa, no âmbito de buscas domiciliárias e não domiciliárias realizadas no Norte, anunciou aquela força policial.

Em comunicado, a PJ acrescenta que as detenções foram feitas pela Diretoria do Norte, na sequência de um inquérito titulado pelo Ministério Público - DIAP de Paredes e no âmbito de uma "operação policial para cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática de crimes de branqueamento, fraude fiscal qualificada, fraude na obtenção de subsídio e insolvência dolosa".

A operação, acrescenta a nota de imprensa, envolveu "cerca de 70 investigadores" e "inspetores tributários da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária", que realizaram as "22 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Matosinhos".