PJ detém suspeito do crime de homicídio em Vila Real

Com recurso a uma arma de fogo, o homem disparou e atingiu a vítima, uma mulher de 27 anos, na localidade de Alijó.

13:00

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem suspeito da autorida dos crimes de "homicídio tentado e detenção de arma proibida".

Os alegados crimes ocorreram no dia 19 de Dezembro de 2019, numa habitação localizada na vila de Alijó no distrito de Vila Real. Segundo o comunicado da PJ, "o suspeito disparou uma arma de fogo e atingiu com gravidade o corpo da vítima, uma mulher de 27 anos de idade".

O detido, de 37 anos "vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".