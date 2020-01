PJ investiga suspeita de tentativa de homicídio em Vila Nova de Milfontes

A Polícia Judiciária de Portimão foi chamada esta terça-feira para investigar uma suspeita de tentativa de homicídio de um homem, ferido com gravidade, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a GNR foi alertada hoje de manhã para uma ocorrência de tentativa de suicídio, no interior de uma habitação, em Vila Nova de Milfontes, tendo as autoridades encontrado um homem ferido com gravidade, que foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Por haver suspeita de tentativa de homicídio, foi contactada a Polícia Judiciária, que esteve no local e está a investigar o caso, adiantou a fonte da GNR.

O homem, de 45 anos, "tinha golpes nos pulsos e uma perfuração no abdómen", de acordo com a fonte da guarda.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que foi dado o alerta às 11:56, para a ocorrência "tentativa de suicídio com recurso a arma branca", com um ferido grave.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, bombeiros da corporação de Vila Nova de Milfontes e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira, além da GNR, num total de sete operacionais, apoiados por quatro veículos.