Plano de Moçambique para reduzir dívida não chega e são precisas mais medidas - FMI

Por Lusa | 08:11

O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que o plano de Moçambique para reduzir a dívida pública para níveis sustentáveis não é suficiente e são precisas mais medidas, a começar pelo reforço do departamento de controlo da dívida pública.

"A equipa do FMI argumentou que as autoridades moçambicanas precisam de adotar uma estratégia abrangente sobre a dívida com o objetivo de trazer o 'rating' sobre o risco da dívida de 'Elevado' para 'Moderado' a médio prazo e reduzir as necessidades de financiamento para níveis prudentes", lê-se num documento sobre a Análise da Sustentabilidade da Dívida (DSA).

No documento, produzido ao abrigo da análise anual do FMI à economia de Moçambique, e a que a Lusa teve acesso, os peritos do Fundo afirmam que, "dadas as perspetivas de financiamento, isto vai ser difícil de conseguir mesmo seguindo o cenário de implementação de um esforço orçamental forte que consiga atingir um equilíbrio do saldo primário [excluindo juros] em 2022, e vão ser necessárias mais medidas".