O plantel do FC Porto visitou o Santuário de Fátima, depois da vitória no Estádio da Luz e a consequente conquista do campeonato nacional.Sérgio Conceição dirigiu-se à capelinha das aparições para um momento de silêncio e agradecimento.Os jogadores tiraram fotos com alguns dos adeptos do FC Porto que estavam presentes no santuário e festejaram em conjunto.