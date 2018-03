Plataformas eletrónicas de transporte vão pagar "contribuição" até 2% dos ganhos

Por Lusa | 22:45

Os operadores de plataformas eletrónicas de transporte de passageiros vão pagar uma "contribuição" entre 0,1% e 2% dos seus ganhos, segundo uma proposta do PSD aprovada hoje na especialidade pela Comissão de Economia do parlamento.

Segundo a proposta, esta "contribuição" visa "compensar os custos administrativos de regulação e acompanhamento das respetivas atividades", sendo o valor exato definido por portaria do Governo.

A proposta do PSD foi aprovada com os votos favoráveis dos sociais-democratas e do PS, a abstenção do CDS-PP e os votos contra de PCP e Bloco de Esquerda, no âmbito da votação na especialidade da regulamentação da atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, que decorreu ao final da tarde, na Assembleia da República.