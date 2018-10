PM argelino saúda criação de conselho empresarial luso-argelino

Por Lusa | 14:39

O primeiro-ministro da Argélia, Ahmed Ouyahia, saudou hoje a criação de um conselho empresarial luso-argelino, destinado a facilitar as relações com as empresas portuguesas que continuam a ser "bem vindas" no país magrebino.

Ahmed Ouyhia, que falava após um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa, no âmbito da V Cimeira Luso-Argelina, elogiou as relações históricas "sempre positivas" com Portugal, destacando que esta cooperação foi hoje "perfeitamente concluída" com a assinatura de 13 acordos em vários domínios (cooperação económica, formação profissional, energia, turismo, transportes aéreos, saúde e promoção do ensino do português).

Entre hoje e quinta-feira ficará também concluído um acordo para a criação de um conselho empresarial "que facilite as relações" entre as empresas dois países, adiantou.