PM da Guiné-Bissau retira competências a ministros da Agricultura e do Interior

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, retirou as competências aos ministros da Agricultura e do Interior na "sequência de atos censuráveis e sancionatórios", segundo um despacho enviado hoje à agência Lusa.

No despacho, com data de terça-feira, é referido também que o inspetor-geral do Ministério da Agricultura e o inspetor-geral e secretário geral do Ministério do Interior passam a "despachar diretamente com o primeiro-ministro".

Aristides Gomes, pediu a 16 de maio, em carta enviada ao Presidente guineense, José Mário Vaz, a exoneração dos ministros da Agricultura e do Interior por envolvimento em "atos moral e juridicamente censuráveis".