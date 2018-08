PM indiano agradece artigo que António Costa escreveu em aniversário da Índia

Por Lusa | 17:01

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, agradeceu hoje ao seu homólogo português, António Costa, o artigo que este escreveu pelo 71.º aniversário da independência da Índia, a 15 de agosto de 1947, noticiou a agência indiana PTI.

"Agradeço ao senhor António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, por ter escrito um artigo maravilhoso por ocasião do Dia da Independência da Índia, num dos principais jornais de Portugal", escreveu Modi na rede social Twitter, referindo-se ao texto sobre as relações bilaterais publicado na quarta-feira no Diário de Notícias, com o título "Encontro marcado com a Índia".

"Nascido de pai goês, e, portanto, enquanto pessoa de origem indiana, o dia 15 de agosto reveste-se para mim de um simbolismo especial", frisou António Costa, recordando as palavras de "solenidade e esperança" do recém-nomeado primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru, momentos antes da meia-noite da independência: "Ao bater da meia-noite, enquanto o mundo dorme, a Índia acorda para a vida e para a liberdade".