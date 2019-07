PM manifesta solidariedade aos portugueses na Venezuela pelas suas dificuldades

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje a sua solidariedade à comunidade portuguesa a viver na Venezuela pelas dificuldades que tem passado nos últimos anos, lembrando como as "convulsões políticas" têm perturbado a sua segurança.

"Permitam-me dar uma palavra especial de solidariedade a todas e a todos aqueles que integram a comunidade portuguesa na Venezuela pelas dificuldades que tem passado nestes últimos anos", afirmou na abertura do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa, no Porto, que conta também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe do Governo lembrou o "grande esforço" que as autoridades portuguesas, designadamente o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, têm feito num "contexto muitíssimo difícil" para manter o essencial, ou seja, a segurança dos portugueses.