PM mauriciano diz que país será o primeiro a assinar acordo de livre comércio com a China

Por Lusa | 13:42

As ilhas Maurícias deverão ser o primeiro país africano a assinar um acordo de livre comércio com a China, segundo as declarações do primeiro-ministro, Pravind Jugnauth, à Radio Plus, em Port Louis, capital do país.

Os dois países estão a negociar o estabelecimento de uma câmara de compensação de renminbi - moeda oficial chinesa - nas Maurícias, e a compra de 50.000 toneladas de açúcar pela China à nação insular do oceano Índico, avançou hoje a Bloomberg.

"Um memorando de entendimento foi assinado" para o acordo de livre comércio, disse Jugnauth, acrescentando que é diferente da "Nova Rota da Seda".