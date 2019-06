PM timorense vai ao parlamento para debater contas regionais e caso na justiça australiana

O primeiro-ministro timorense participa a 01 de julho no Parlamento Nacional num debate sobre duas polémicas que marcaram os recentes debates políticos: as contas da região de Oecusse e um caso que envolve o Estado na justiça australiana.

O chefe do Governo, Taur Matan Ruak, confirmou a disponibilidade para participar no debate, previsto para 01 de julho, numa carta enviada ao presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, e a vários membros do Governo

O debate foi solicitado no final de maio pela bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido com assento parlamentar e atualmente na oposição.