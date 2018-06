Google anuncia unidade de formação e desenvolvimento de Android em Portugal

Anúncio foi dado pelo responsável da Google e transmitido no final de uma visita de António Costa, na Califórnia.

O vice-presidente para os assuntos globais da Google, Kent Walker, anunciou esta quarta-feira, na presença do primeiro-ministro, António Costa, a instalação em Portugal de uma unidade para formação e desenvolvimento do sistema operativo Android.

Este anúncio feito pelo responsável máximo da 'diplomacia' da Google foi transmitido no final de uma visita de António Costa à sede desta multinacional tecnológica norte-americana, em Mountain View, região de Silicon Valley, no estado da Califórnia.

Kent Walker adiantou que o projeto piloto do novo centro português da Google, em Oeiras, vai arrancar no final deste ano, através de um concurso aberto para o preenchimento de mil vagas destinadas a formação e posterior desenvolvimento de produtos tecnológicos no sistema operativo Android.