Poesia de Manuel António Pina junta miúdos e graúdos no palco do Teatro de Vila Real

O espetáculo "Coisas que Não Há que Há", inspirado em poemas de Manuel António Pina, junta um coro de crianças e jovens com quatro músicos e vai estar em cena no Teatro de Vila Real, no sábado.

"'Coisas que Não Há que Há' é fruto de uma investigação que cruza poesia e escrita cénica, voz cantada e voz falada", que aprofunda o "caráter lúdico" e interrogativo da poesia de Manuel António Pina, adiantou o comunicado hoje divulgado pelo Teatro do Frio, um coletivo de pesquisa e produção teatral, com base na área do Grande Porto.

O coletivo, em conjunto com o Coro Lira, que trabalha com crianças e jovens, inspirou-se em alguns poemas de Manuel António Pina e convidou dez compositores para os transformarem em música.