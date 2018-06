Tabloide diz que Meghan recorreu a clínica para engravidar e vai ter gémeos.

Por Rute Lourenço | 01:30

As comemorações do 92º aniversário da rainha de Inglaterra levaram Meghan Markle, pela primeira vez, a juntar-se à família real britânica na varanda do Palácio de Buckingham. E a verdade é que a mulher do príncipe Harry foi o centro de todas as atenções, com os olhos a estarem postos... na sua barriga.